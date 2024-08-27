Жена Евгения Петросяна рассказала, что ее пристыдили за исполнение гимна России

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала, что ее пристыдили за исполнение гимна России на концерте певца SHAMAN. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам жены комика, ей пришлось заблокировать почти 200 хейтеров.

«174 аккаунта я заблокировала вручную <...> Потратила много времени на зачистку по той причине, что, прежде чем заблокировать, заходила в профиль этих «милых» людей. Как правило, это русские люди, живущие в российских городах. Меня это шокировало. Они меня пристыжают за то, что я пою гимн своей страны, что знаю слова песен Шамана. Это мамы 25 ангелочков, счастливые жены», - поделилась Брухунова.

Блогерша также задалась вопросом о том, как в одних людях может совмещаться «желчь и злоба» и «мимишность в профиле».

Напомним, Татьяна Брухунова стала пятой супругой Евгения Петросяна, пара официально узаконила свои отношения в декабре 2019 года. У супругов двое детей: сын Ваган и дочь Матильда. Жена комика долгое время скрывала свою вторую беременность, поэтому в Сети появились слухи, что ребенка выносила суррогатная мать.

Ранее Евгений Петросян объяснил, что их объединяет с SHAMAN.