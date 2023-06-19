Жена Евгения Леонова-Гладышева раскрыла его состояние после тяжелой травмы головы

В 2018 году жизнь актера Евгения Леонова-Гладышева поделилась на «до» и «после». По дороге в Москву на него напали злоумышленники и нанесли ему тяжелую травму головы, которая до сих пор сказывается на его здоровье. Несмотря на то, что врачам удалось его спасти, его состояние все равно оставалось критическим, и даже сейчас ему не удалось полностью оправиться.

Супруга артиста Елена рассказала, что спустя пять лет ему стало гораздо лучше, но все-таки за ним нужно постоянно присматривать и заботиться о нем. За это отвечает именно жена Леонова-Гладышева, так как услугами сиделки они пользовались только первые четыре месяца.

«Нам пришлось бороться не только с самой черепно-мозговой травмой, но и ее последствиями. Дважды ситуация была критическая», - призналась Елена в беседе с «Панорамой ТВ».

По словам женщины, сейчас актер уже может сам справляться с некоторыми бытовыми вопросами. Он уже ходит и выполняет небольшие задачи. А это уже огромный прогресс по сравнению с тем, что наблюдалось еще пару лет назад.

Елена также рассказала, что после травмы мужа из их жизней ушли многие люди, которых они считали друзьями. Помогал Евгению Борисовичу только Александр Панкратов-Черный. Причем он оказывал не только моральную поддержку, но и финансовую, что было крайне важно. Саму же супругу Леонова-Гладышева неоднократно публично критикуют, но она старается не обращать на это внимание. Елена считает, что людям, которые не хотят помогать, нужно хотя бы перестать говорить гадости про ее семью на федеральных каналах, так как это «работает против них».

Ранее стало известно, что певица Слава попала в больницу из-за неудачной пластической операции. Артистка сама вышла на связь и сообщила о своем состоянии.