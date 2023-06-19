«Очень переживаю»: певица Слава вновь попала в больницу из-за неудачной пластической операции

43-летняя певица Слава никогда не скрывала от своих поклонников, что идеальную фигуру получила не путем изнурительных тренировок и диет, а с помощью пластического хирурга. Врачи сделали ей ряд операций: подтяжку груди, липосакцию рук, ног, живота, спины и подбородка. Однако одно из всех этих вмешательств не до конца устроило артистку, и ей пришлось вновь лечь под нож.

В личном блоге исполнительница хита «Одиночество» вышла на связь с фанатами и рассказала, что вновь находится в больнице. Только если несколько недель назад ее госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья, то теперь она просто захотела себя «подлатать».

«Я снова в больничке. Надо подлататься, исправить кое-что. Мне уже ввели наркоз, надела секси-белье», - отметила Слава.

Что именно певица решила переделать, она уточнять не стала. Правда, об этой операции она говорила еще в марте, когда отдыхала в Дубае. Тогда вокалистка неоднократно делала акцент на свою зону декольте, так что вполне вероятно, что звездный хирург Тимур Хайдаров займется именно бюстом Славы.

Отметим, что исполнительница также подчеркнула, что перед вмешательством сдала все необходимые анализы и узнала, что полностью здорова. Многие недоброжелатели часто упоминают пристрастие звезды эстрады к алкоголю, но врачи не выявили у нее никакого пагубного влияния спиртного на организм. «Очень переживаю, но думаю, что со мной все будет очень-очень прекрасно, очень хорошо!» - заключила Слава.

Ранее певица ответила всем хейтерам, заявляющим, что у нее развивается алкоголизм.