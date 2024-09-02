Жена Эрнста опубликовала фото с седыми волосами

36-летняя Софья Эрнст предстала в темно-зеленом макси-платье, украшенном блестками, с объемной юбкой и рукавами средней длины. Эрнст дополнила образ украшениями: серьгами, колье, нитью жемчуга, браслетом и кольцами. Актриса также надела парик с седыми волосами и сделала естественный макияж.

«Когда родители сказали: «Купи себе школьную форму сама». Всех причастных с началом учебного года!» — подписала снимок жена Эрнста.

Напомним, Софья официально вышла замуж за продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они узаконили свои отношения, не афишируя это событие. Пара предпочитает скрывать детали личной жизни и не рассказывает о своем браке в интервью.

Ранее мы писали, что Софья Эрнст вышла в свет в платье за 11 тысяч рублей.