НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 сентября 2024, 15:12
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Жена Эрнста опубликовала фото с седыми волосами

Актриса Софья Эрнст разместила фото с седыми волосами и в бальном платье.
Жена Эрнста опубликовала фото с седыми волосами

© Starface.ru

Супруга Константина Эрнста выложила фото в необычном образе. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Жена Эрнста опубликовала фото с седыми волосами

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

36-летняя Софья Эрнст предстала в темно-зеленом макси-платье, украшенном блестками, с объемной юбкой и рукавами средней длины. Эрнст дополнила образ украшениями: серьгами, колье, нитью жемчуга, браслетом и кольцами. Актриса также надела парик с седыми волосами и сделала естественный макияж.

«Когда родители сказали: «Купи себе школьную форму сама». Всех причастных с началом учебного года!» — подписала снимок жена Эрнста.

Напомним, Софья официально вышла замуж за продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они узаконили свои отношения, не афишируя это событие. Пара предпочитает скрывать детали личной жизни и не рассказывает о своем браке в интервью.

Ранее мы писали, что Софья Эрнст вышла в свет в платье за 11 тысяч рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Софья Эрнст
Константин Эрнст
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