36-летняя супруга Константина Эрнста Софья вышла в свет в платье за 11 тысяч

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья вышла в свет в платье за 11 тыс. рублей. Она посетила выставку «Россия. Горизонты – 2024», открытие которой состоялось в Москве.

На выход 36-летней актрисы обратило внимание издание Леди Mail.ru.

Софья выбрала сдержанный образ: черное платье с воланами на пышной юбке. Актриса дополнила образ черными туфлями. На Софье были минималистичные украшения.

Издание пишет, что наряд актрисы создан российским брендом YOU WANNA. Стоимость наряда указана на их сайте.

Софья и Константин вместе с 2014 года. У пары трое детей.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян объясняла, почему носит одни и те же платья.