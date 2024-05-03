«Сделала выводы о ней»: Анастасия Волочкова ответила на призыв Леры Кудрявцевой спасать балерину от алкоголизма

Балерина Анастасия Волочкова ответила на призыв ведущей Леры Кудрявцевой спасать танцовщицу от алкоголизма. Она призналась, что сделала соответствующие выводы.

Комментарий Волочковой приводит Пятый канал.

Балерина утверждает, что ей не нужна поддержка – она отдыхает на Мальдивах и «не копается в интернете». Волочкову не интересует жизнь тех, кто комментирует и учит, как жить и от чего спасаться. Балерина напомнила, что поддерживает форму, репетируя в зале по три часа.

«У Леры Кудрявцевой есть мой номер телефона, личный мобильный. Если она что-то хочет мне сказать, пусть скажет мне, позвонив по телефону», - произнесла Волочкова и призвала Кудрявцеву обсуждать других.

Волочкова считает, что в данной ситуации выбор пал на нее, так как она «очень удобная мишень». Анастасия указала: Лера знает, как балерине тяжело бороться с недоброжелателями, но уподобляется им.

«Я просто сделала выводы о ней», — заключила балерина.

Напомним, Кудрявцева рассказала, что ее подруга летела в одном самолете с Волочковой. В сообщении она заявила: «Насте надо помочь». Кудрявцева призналась, что ей «не смешно смотреть и слушать Настю», а больно, горько и жалко.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что Волочкова пьет «для храбрости и для настроения».