Жена экс-футболиста сборной России Юрия Жиркова ждет четвертого ребенка

Жена экс-футболиста сборной России Юрия Жиркова объявила о беременности. У супругов это будет уже четвертый ребенок.

В личном блоге Инна Жиркова опубликовала семейное видео, в котором рассекретила свое положение. Она предстала в ролике с округлившимся животом, тем самым заявив, что скоро ожидается появление малыша на свет. Также женщина показала снимок УЗИ и призналась, что очень счастлива.

Другие подробности Жиркова пока не озвучила. Она предпочитает держать в секрете пол ребенка, а также его возможное имя. С беременностью многодетную маму поздравили не только поклонники, но и звездные друзья, среди которых Ольга Бузова, Мария Погребняк, Юлия Барановская и другие.

Отметим, что Инна и Юрий уже воспитывают троих детей – двух сыновей и одну дочь. Жиркова всегда говорила о том, что мечтает о большой семье, и в этом ее полностью поддерживает супруг.

Ранее о планах стать многодетной матерью заявила телеведущая Регина Тодоренко. Она призналась, что третий ребенок будет последним в ее семье.