«Чувствую себя богиней материнства»: Регина Тодоренко и Влад Топалов станут родителями в третий раз

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что собирается родить третьего ребенка. Однако, по словам артистки, это будет последний малыш в ее семье, так как она не готова воспитывать четверых детей.

О планах забеременеть экс-звезда «Орла и решки» рассказала за кулисами премии «Жара Music Awards». По ее признанию, сейчас с двумя сыновьями ей и ее мужу Владу Топалову вполне комфортно, они успевают уделять время и семье, и работе, и себе. Но они все-таки хотят еще одного ребенка.

«Конечно, я бы хотела сказать, сколько бог даст, но третьего еще заведем и все», - цитирует слова Регины Kp.ru.

Артистка поделилась, что пока не понимает, как успевать жить многодетной матери. Но она верит, что с тремя малышами она еще сможет справиться. Тем более, что их Тодоренко сильно любит.

«Я очень люблю детей и пишу для них книги, сказки и поэтому я чувствую себя богиней материнства. Даже планирую материнское шоу», - призналась телеведущая.

Ранее Регина Тодоренко надела платье, созданное искусственным интеллектом.