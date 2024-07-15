Жена экс-футболиста сборной России Юрия Жиркова раскрыла пол четвертого ребенка

Жена бывшего футболиста сборной России Юрия Жиркова Инна раскрыла пол четвертого ребенка. Оказалось, что супруги ждут третьего сына.

В личном блоге возлюбленная спортсмена опубликовала кадры с гендерной вечеринки. Как и многие современные родители, Жирковы решили узнать пол малыша не на УЗИ, а в более праздничной обстановке. Инна и Юрий собрали всю семью и вместе с родными выяснили, что у них скоро родится мальчик.

Отметим, что это будет уже третий сын пары. Больше всех новостям удивилась единственная дочь Жирковых. Она не смогла скрыть шок, когда из специальной большой коробки вылетели голубые шарики, указывающие на скорое появление на свет мальчика.

К слову, Инна долго не молчала о беременности. О том, что она находится в положении, фанаты узнали в мае. Женщина показала в Сети семейное видео, в котором предстала с округлившимся животом.

Ранее поклонники заподозрили, что телеведущая Регина Тодоренко вновь беременна. Напомним, что она воспитывает двух сыновей, рожденных от Влада Топалова.