Жена Джигурды сделала эмоциональное заявление на фоне слухов о разводе

В интернет-пространстве ходят слухи о разводе звездной пары Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Однако олимпийская чемпионка решила вступиться за семью и доказала обратное, признавшись супругу в любви.

Поклонники заподозрили неладное в отношениях супругов после того, как Джигурда регулярно появлялся с балериной Анастасией Волочковой. Актер позволял себе трогать ее грудь и целовать ее в шею.

Однако на днях Анисина в своем блоге опубликовала новое фото с Джигурдой. Подпись спортсменка выбрала весьма романтичную, выражающую ее искренние чувства.

«Быть любимым — это больше, чем быть богатым, потому что любимым означает быть счастливым. Когда я нахожусь рядом с ним, я летаю и благодарю вселенную и творца.. Люблю тебя Никитос», — подписала фото Анисина.

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