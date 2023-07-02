Продюсер Саглиани рассказал о депрессии сына Ефремова

Продюсер звезд и эксперт ток-шоу Илья Саглиани рассказал, что выпавший с третьего этажа сын Ефремова испытывал тяжелые времена и последнее время был в подавленном состоянии.

По его словам, Николай редко общался с другими актерами, но мог одолжить у них денег. Ролей у знаменитости было мало, но Саглиани считает его талантливым. Также продюсер подтвердил, что Николай мог выпить и поменяться в поведении.

Саглиани отметил, что актер привык держать эмоции внутри себя. Это недавно привело его к депрессивному состоянию и эмоциональному упадку.

«Николай всегда стремился быть в центре внимания, но в мире кино: то взлеты, то падения — круговорот актерский», — пояснил продюсер.

Также Саглиани добавил, что Николай на начальном пути своей карьеры запомнился ему как человек с ярко горящими глазами. Продюсер предположил, что свернул актер на путь выпивки из-за генов.

Кроме того, соседи Ефремова рассказали журналистам kp.ru, что накануне неприятного инцидента Николай приходил к ним и просил занять 300 рублей.

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