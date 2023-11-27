Жена Джигана показала, как пластические операции изменили ее маму: не узнали

«А вот и мама. Швов вообще не видно, реабилитация минимальная, ничего вообще не болело», — поделилась Самойлова.

Избранница артиста сняла видео в машине. На кадрах мама Оксаны позировала перед камерой и выглядела очень довольной. Самойлова признавалась, что сильно переживала за маму, пусть даже они сделали выбор в пользу очень хорошей клиники. По мнению девушки, после хирургического вмешательства ее мать помолодела на 20 лет.

Оказалось, что Евгения Николаевна начала заниматься не только лицом, но и телом. В прошлом году она решилась на эксперимент, в ходе которого похудела на 15 килограммов. В борьбе с лишним весом ее поддерживала вся семья.

Ранее мы писали о том, что 35-летняя модель Оксана Самойлова вышла в свет в открытом платье без Джигана. В Москве прошла премия FB «Люди года». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Самойлова. Для выхода в свет Оксана выбрала платье с разрезом до бедра и необычным оформлением лифа. По словам знаменитости, она сама сшила себе наряд для премии.