Жена Джигана показала, как пластические операции изменили ее маму: не узнали
Модель Оксана Самойлова показала внешность 52-летней мамы после пластики лица.
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Жена рэпера Джигана показала в личном микроблоге лицо 52-летней матери, которая решилась на пластику. Модель Оксана Самойлова поделилась своими эмоциями и отметила, что теперь ее мама выглядит на 20 лет моложе. Об этом сообщает Газета.Ru.
Некоторое время назад звезда рассказывала, что ее мать решилась на несколько операций. В мае женщина сделала подтяжку нижней части лица и шеи, а после блефаропластику век. Оксана скрывала лицо мамы, пока та восстанавливалась. Сейчас она решила показать родственницу всем.
«А вот и мама. Швов вообще не видно, реабилитация минимальная, ничего вообще не болело», — поделилась Самойлова.
Избранница артиста сняла видео в машине. На кадрах мама Оксаны позировала перед камерой и выглядела очень довольной. Самойлова признавалась, что сильно переживала за маму, пусть даже они сделали выбор в пользу очень хорошей клиники. По мнению девушки, после хирургического вмешательства ее мать помолодела на 20 лет.
Оказалось, что Евгения Николаевна начала заниматься не только лицом, но и телом. В прошлом году она решилась на эксперимент, в ходе которого похудела на 15 килограммов. В борьбе с лишним весом ее поддерживала вся семья.
Ранее мы писали о том, что 35-летняя модель Оксана Самойлова вышла в свет в открытом платье без Джигана. В Москве прошла премия FB «Люди года». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Самойлова. Для выхода в свет Оксана выбрала платье с разрезом до бедра и необычным оформлением лифа. По словам знаменитости, она сама сшила себе наряд для премии.