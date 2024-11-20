Оксана Самойлова приехала на премию с козой и рассказала о ее гонораре
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Оксана Самойлова приехала на премию с козой и рассказала о ее гонораре. Об этом сообщает Kp.ru.
19 ноября знаменитости собрались на премии «Звезды хайпа» в Москве. Блогерша Оксана Самойлова приехала на мероприятие в сопровождении любимого питомца — козы Мими.
В тот вечер многодетная мать вела премию, так что на сцене они с козой побывали вместе.
«Она учила текст свой, конечно же. Училась ходить по дорожке. Если кроме шуток, то сейчас с ней вышли на сцену, она вполне великолепно себя почувствовала на ней. Походила там, все обнюхала. Я надеюсь, что все должно получиться», — заявила она.
При этом, в отличие от Самойловой, Мими работала на премии бесплатно.
«Гонорара у нее нет. Выступает бесплатно. У нее есть фруктовая тарелка в гримерке», — рассказала блогерша.
Ранее мы писали о том, что Джигану и Оксане Самойловой не удалось договориться о создании питомника для коз.