Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко пожаловалась на хейтеров в Госдуме

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов приняли участие в круглом столе по укреплению института семьи и уменьшению числа разводов в Госдуме. Во время обсуждения блогерша пожаловалась на хейтеров, которые ее атаковали после рождения детей. Видео публикует NEWS.ru.

Анастасия отметила, что получала большое количество оскорблений от пользователей. Хотя сама она не понимает, чем заслужила негатив.

«Я столкнулась с таким негативом — ''рожалка''. И это я выбрала вам более-менее приличное слово. Я поняла, что с этим что-то нужно срочно делать. Почему женщина, которая счастлива, которая хочет, как можно больше дать жизней, почему вдруг это что-то постыдное и наше общество чурается этого?» - выступила Костенко.

Кроме того, Анастасия подчеркнула, что многие родители сталкиваются со стрессом, поэтому она предложила обязать россиян посещать психологические центры. По ее словам, с Дмитрием они тоже проходили через кризисы в отношениях после рождения детей, но смогли со всем справиться.

Ранее Дмитрий Тарасов публично назвал Анастасию Костенко ленивой.