Жена Дмитрия Шепелева снялась с повзрослевшей дочерью от предыдущих отношений

Жена телеведущего Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова снялась с повзрослевшей дочерью Ладой. Девочке 12 лет, она рождена в предыдущих отношениях дизайнера интерьеров.

На публикацию обратил внимание The Voice.

На фотографии Тулупова позирует в белой рубашке и сером джемпере, на ее лице почти нет макияжа. В отражении жена Шепелева показывает язык. Лада выглядела стильно с аккуратной прической-каре. Она была одета в белую футболку и серо-красную олимпийку.

Тулупова также рассказала, что приучает дочь к правильному питанию – пока ребенок неохотно ест овощи. Супруга Шепелева решила ярко украсить тарелку, чтобы приучить подростка к брокколи.

Напомним, у супругов трое детей. У Шепелева есть сын от певицы Жанны Фриске, а Екатерина осталась с дочерью от предыдущих отношений. В 2021 году у пары родился общий ребенок.

Ранее сообщалось, что Шепелев вышел в свет с подросшим сыном от Фриске. Интернет-пользователи отмечали сходство мальчика с его мамой.