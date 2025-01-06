Жена Дмитрия Диброва заявила, что ведущий не хотел ухаживать за их ребенком. Об этом сообщает Super.ru.

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала, что была обижена на мужа, когда тот отказывался ухаживать за их новорожденным ребенком. По словам девушки, ведущий был уверен, что уход за малышом обязана обеспечивать мать.

«Я обижалась по первому времени. Потому что у Димы была установка на то, что первое время с детьми занимается мама. Конечно, он, как хороший папа, нашел мне помощниц, которые меня поддерживали. Но сам он, так чтобы бегал и памперсы менял — не было», — рассказала она.

Диброва заявила, что не пыталась угрожать мужу за нежелание ухаживать за детьми.

«Нужно влюбить. Чем я и занималась все эти годы», — добавила она.

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