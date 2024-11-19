«Дима обалдел»: 35-летняя жена Диброва сшила костюм с прозрачной юбкой к 65-летию шоумена

Модель и блогер Полина Диброва похвасталась в своем блоге откровенным нарядом, который ей сшили на заказ для того, чтобы поразить 65-летнего мужа, телеведущего Дмитрия Диброва.

35-летняя Полина опубликовала фотографию, на которой позирует, сидя на бильярдном столе, в прозрачной кружевной юбке и бархатном жакете. Образ она дополнила черной шляпой и массивными аксессуарами.

«Я шила костюм ко дню рождения мужа. Решила создать что-то роскошное. Дима обалдел», — поделилась с подписчиками блогер.

Наряд матери троих детей оценили не все пользователи. Многие раскритиковали Диброву за откровенную фотосессию.

Напомним, в 2009 году 19-летняя Полина Наградова вышла замуж за 49-летнего Дмитрия Диброва. У пары трое общих детей: 14-летний Александр, 10-летний Федор и 9-летний Илья.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Дибров решил отметить свой юбилей не в России. В день 65-летия шоумен и его близкие улетели в Грузию. О путешествии рассказала жена шоумена в личном блоге.