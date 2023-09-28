Жена Дмитрия Диброва уехала с подругами в Грузию

Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина уехала с подругами в Грузию. Об этом девушка сообщила в соцсетях.

Полина Диброва опубликовала снимки из поездки. Один из них она подписала: «Каждый день новые места, люди, наряды».

Супруга телеведущего сделала признание: «Прекрасная Грузия меня пленила».

Недавно с приятельницами Диброва посетила Санкт-Петербург. В августе она была с детьми в Турции.

Дмитрий Дибров женился на Полине в 2009 году. Семья воспитывает троих детей. Недавно появились слухи о четвертой беременности Дибровой. Поклонники заметили изменения в ее фигуре во время отпуска. Она прокомментировала эту информацию.