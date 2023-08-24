Жена Дмитрия Диброва прокомментировала новости о четвертой беременности

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва ответила на слухи о своем интересном положении. Поклонники заподозрили, что Полина беременна, так как в отпуске ее фигура претерпела значительные изменения. Однако многодетная мама заверила – четвертого ребенка она пока не ждет.

В личном блоге Диброва прокомментировала сообщения о себе, заявив, что живот у нее округлился из-за «все включено» на отдыхе. В целом домыслы фанатов она приняла с юмором и даже поблагодарила их за поздравления.

«Не беременна я. Издержки «все включено». Но ваша наблюдательность мне льстит», - отметила Полина, а также опубликовала после этого ряд фото с плоским животом.

Напомним, что жена телеведущего уже давно ведет борьбу с лишним весом и показывает неплохие результаты. Однако не всем поклонникам кажется, что Диброва старается изо всех сил. Так, после опубликованных фото в купальнике женщину раскритиковали за то, что она недостаточно постройнела. Недоброжелатели открыто посоветовали ей чаще посещать спортзал. Но сама Полина старается на негатив не обращать внимания.

Ранее Полину Диброву раскритиковали в Сети после демонстрации семейного видео.