«Дима для меня проводник и учитель»: Полина Диброва об отношениях с мужем, материнстве и пластике
© Фото из личного архива Полины Дибровой
Модель Полина Диброва 15 лет счастлива в браке с известным телеведущим Дмитрием Дибровым и родила ему троих сыновей. Их знакомство состоялось на конкурсе красоты, где 47-летний мужчина был очарован 17-летней девушкой. Через два года она стала четвертой супругой знаменитости, и этот брак самый долгий из всех, что были у Дмитрия.
После свадьбы и рождения детей Полина не стала домохозяйкой, а нашла занятие по душе. Она основала женский клуб и много путешествует. А еще Диброва активно ведет соцсети, публикуя фотографии в роскошных нарядах. У нее есть поклонники и хейтеры, которые критикуют ее смелые образы. Но она отвечает, что муж поддерживает ее во всем!
Обладательница титула «Миссис Россия 2017» и супруга телеведущего дала интервью сайту «Страсти». Она поделилась историей создания сообщества на Рублевке, секретами стройной фигуры и подробностями воспитания сыновей.
Полина, как вы решили организовать Женский клуб? Это была ваша давняя мечта или все получилось само собой? В чем главная миссия вашего клуба?
Я решила организовать клуб семь лет назад. С детства любила собирать друзей, гостей, придумывать для них разные активности. На мой взгляд, в этом есть моя миссия и предназначение. Это ни в коем случае не работа, для меня это огромное удовольствие. Есть, конечно, трудности, но для меня это счастье.
Я люблю наблюдать за счастливыми людьми, а чтобы делать их счастливыми – надо что-то придумывать, их надо развлекать. Идея клуба – дружеское общение с пользой. У нас есть интеллектуальная и обучающая составляющие. Есть путешествия, мероприятия. Все, что может быть интересно женщине. А если чего-то нет, то я сделаю это завтра (улыбается).
Идея клуба родилась сама собой, просто я люблю общество, женщин, люблю что-то придумывать, устраивать тематические вечеринки. Я считаю, что моя миссия – соединять людей. И у меня это неплохо получается, если послушать резидентов и друзей. Поэтому я этим и занимаюсь, для меня клуб – это еще один ребенок, четвертый. Кстати, тоже мальчик.
Я очень дорожу своими девочками, всем, что у меня сейчас есть. И хочу в дальнейшем дальше развивать наше сообщество.
Дмитрий поддерживает вас во всех начинаниях или есть идеи, проекты, которые ему не очень нравятся? Вы бы могли быть только домохозяйкой и не заниматься карьерой, а полностью посвящать себя семье?
Дмитрий, безусловно, всегда меня поддерживает во всех моих начинаниях. Когда я была беременна Илюшей мне захотелось какой-то активности, я начала придумывать себе занятие, так как уже не могла находиться дома. Дом мы построили, детскую площадку в поселке я построила, все организовала. Я все начала с поселка, организовывала праздники, Новые года, Масленицу, делала большие гуляния со всеми людьми. А потом я уже вышла за границы поселка и начала собирать девушек-соседей.
Дима поддерживал, потому что мы с ним всегда на одной волне. Он тоже любит мероприятия, где люди могут пообщаться. Какие-то споры между нами возникали, особенно в первое время. Я пришла и сказала, что хочу чем-нибудь заняться. Первое, что пришло в голову, так как я любила детские праздники, агентство праздников. Он сказал: «Плохо, иди еще думай». Я спросила, почему. Он объяснил, что все праздники в выходные дни и, соответственно, тогда мамы часто не будет дома. Для меня первое место занимает семья, поэтому я пошла думать.
Устроилась в компанию менеджером, где прошла большой путь и школу, а после этого уже приняла решение участвовать в конкурсе «Миссис Россия», и одержав победу поняла, что у меня достаточно сил и энергии, чтобы организовать свое дело.
Но у меня не было никаких капиталов, и Дима сказал: «Если ты решишь что-то делать, рассчитывай только на себя, и на то, что я тебе дам в социальной сфере». Поэтому родился такой проект без единого вложения.
У вас трое сыновей, как справляетесь с их воспитанием? Тяжело ли воспитывать мальчиков? Одинаковые ли у вас с Дмитрием взгляды на это?
Что касаемо воспитания, то Дима сейчас очень плотно общается с детьми, потому что они уже перешли из возраста пеленок, они уже настоящие, ну как настоящие, они уже прям «человеки», взрослые люди. Мужу стало интересно общение с ними.
Старший ребенок проходил мимо меня два дня назад, и я смотрю на него и думаю: «Боже, неужели это мой ребенок». Ему скоро 15 лет, а у меня ощущение, что мне 15 лет. Я помню отчетливо свои экзамены, которые сдавала в девятом классе, а тут мой ребенок уже это все сдает.
До какого-то момента у нас был «папа праздник», который спускался со своего этажа и устраивал веселье для детей. Сейчас папа уже перешел в область воспитания детей, потому что все-таки мальчики, им очень нужна, особенно в подростковом возрасте, мужская опора. Но папа, честно говоря, балует детей, я стараюсь это контролировать, но не всегда получается. Папа для них – это проводник в область мировой культуры, он их учит красивой правильной музыке, книгам, фильмам. Все, что касается культуры и кругозора – это все у нас папа.
Вы любите путешествовать и часто летаете одна. Расскажите о самой запоминающейся поездке и о том, куда мечтали бы еще отправиться? Любите ли вы путешествовать по России? А есть место в мире, куда бы точно не поехали? Сталкивались ли вы с опасностями во время путешествий?
Я безумно люблю путешествовать. Честно говоря, сейчас у меня прямо душа рвется путешествовать по России, потому что у нас столько невероятных, красивых мест, которые обязательно нужно всем посетить. Например, Байкал. Я там была три раза: дважды зимой и один раз летом. После новогодних праздников мы были в Мурманске, хотели увидеть северное сияние. У нас есть Алтай, безусловно юг, ростовская область.
У меня есть авторский тур, бразильский карнавал на Дону, я очень люблю показывать свой родной край нашим друзьям. В 2025 году тур обязательно состоится. Я его слегка трансформировала, в 2023 году у нас всколыхнулся Тихий Дон. Мы посещали места с казачьей культурой, станицы, мы шли на плотах по Дону до Волгоградской области. В этом году у нас будет патриотический Волгоград, потому что я очень хочу детей привезти именно в День Победы на Мамаев Курган. Планов огромное количество, перед Новым годом мы были в Суздале, до этого мы были в Мандраках, до этого были на вотчине Деда Мороза.
Я считаю, что Россия настолько многогранна, настолько интересна и красива, и настолько заряжает человека, что лучше ничего не придумаешь. Безусловно, прекрасно все и за границей, но, честно говоря, в силу последних обстоятельств и ситуации, я считаю, что это не то, что прекрасная альтернатива тому, что было раньше. Это то, что необходимо обязательно к посещению абсолютно каждым человеком.
Готовы ли вы были бы принять участие в каком-нибудь реалити-шоу, к примеру «Звезды в джунглях», «Ледниковый период», «Танцы»?
Я не уверена, что готова была бы принять участие в реалити-шоу, потому что у меня просто нет свободного времени: у меня семья, клуб, дети, поездки, и, честно говоря, свободного времени катастрофически не хватает даже на себя.
Я представляю, что такое реалити-шоу, но я не умею делать поверхностно. Я всегда вникаю максимально во все и стараюсь полностью отдаться. Поэтому если я за что-то берусь, я это буду делать по максимуму. Но если вдруг когда-нибудь у меня появится свободное время, и это совпадет с приглашением в реалити-шоу, то почему бы и нет, я люблю авантюризм и всевозможные виды активности.
У вас прекрасная фигура, знаем, что вы занимаетесь спортом. А есть ли еще какие-то секреты стройности? Сидите на диетах?
Фигура, это действительно так. 10 лет назад, даже поменьше, у меня была большая проблема, я просто внезапно поправилась на 12 килограммов, и в течение многих лет я не могла с этим справиться. Я худела, потом быстро поправлялась, и в общем эта борьба была достаточно долгой. Но я в этой борьбе победила.
Я сейчас не мыслю свою жизнь без спорта, трижды в неделю тренируюсь, бегаю, когда позволяет погода. Я хожу в походы, поднимаюсь на вулканы. Я за любые проявления активности. И безусловно, мы это то, что мы едим, поэтому нужно очень внимательно относиться к своей еде. Нужно понимать, что если вы выпиваете алкоголь, то вы гораздо больше потребляете калорий и вам сложнее сбрасывать лишние килограммы. Безусловно нужно двигаться. Это очень важно. И если выбирать поехать на лифте или подняться по лестнице, я бы пошла по лестнице.
Как вы относитесь к похудению с помощью препарата «Оземпик» или помощи пластической хирургии?
Насчет «Оземпика», я к этому отношусь абсолютно спокойно. Считаю, что мы живем один раз, и если вдруг ты понимаешь, что не можешь справиться, и доктор не видит никаких противопоказаний к этому препарату, то почему бы и нет. Я за эстетику, красоту.
Насчет хирургии, не знаю, я не сталкивалась с вопросом похудения. Очень важно понимать, что при этом варианте нужна прежде всего твоя большая внутренняя работа. Невозможно есть и худеть, смысл тогда что-то колоть? В этом есть смысл, если это небольшая переправа, камешек на пути. Но не надо делать и жить, как раньше. Тогда это бессмысленная трата времени и денег.
Это же касается хирургии, «Оземпика», массажа и всего остального. То есть это просто какие-то припарки, которые не только могут не подействовать, они могут еще и навредить. Если ты ставишь себе цель, ты должен понимать, прежде всего, что эта цель должна быть уже достигнута в твоей голове. Это будет непростой путь, не бывает маха волшебной палочки. Если будешь жить как раньше, то все вернется.
Вы не скрываете, что обращались к пластическому хирургу по поводу коррекции груди, а хотели бы еще что-то изменить в себе?
Да, действительно, у меня был замечательный хирург, я этого не скрываю. Я решилась на операцию, которой очень довольна, и это моя новая жизнь. Меня поймут женщины с большой грудью, которую нужно беречь, за ней нужно ухаживать, чтобы она была красивой. После трех родов и похудения она стала выглядеть немного иначе. Но так как у меня прежде всего была своя большая грудь, и я к ней привыкла, у меня было просто восстановление того, что было ранее. То есть я на себя ничего нового не навешивала, я просто хотела вернуться к тому облику, виду, который был прежде. И я очень довольна всем. Если бы меня сейчас спросили, сделала ли бы я операцию после того, как я ее сделала, я бы ответила «да».
Второй момент, я больше ничего не хочу исправлять в своем теле, да и тогда ничего исправлять не хотела – просто вернула, как было. Для меня все так красиво и замечательно, я себя принимаю такой, какая я есть. Не считаю себя идеальной, но при этом я себе очень нравлюсь.
Как вы относитесь к критике? Если в соцсетях вам пишут неприятные сообщения, реагируете на них?
Я люблю здоровую критику. Считаю, что самоирония и возможность принять, выслушать другое мнение, это крутые качества человека. Если замечания по существу, то я с удовольствием послушаю и скажу «спасибо». А если это непонятная критика, то я посмеюсь и пройду мимо. Я не обидчива, меня могут обидеть только близкие мне люди. Там я достаточно требовательна в отношениях. И то я не буду ходить обиженно, потому что обида работает против тебя самого. Не понимаю смысл этой обиды, я либо общаюсь с людьми, либо не общаюсь. Если я понимаю, что от слов человека есть какие-то негативные последствия, то я с ним не буду общаться. А все остальное, критика, которая непонятная, необоснованная, тем более если это неправда, она человека и не заденет. Задевает человека только правда.
Вы всегда выбираете эффектные наряды, которые подчеркивают ваши достоинства. Не ревнует ли Дмитрий и не говорит, чтобы вы одевались скромнее?
Я действительно это люблю. И я начала позволять себе все эти наряды только после того, как я понравилась себе в зеркале, занялась спортом и стала более уверенной. До этого я все время одевалась совершенно иначе, на что, собственно, мой Дима все время реагировал и говорил: «Почему ты все время себя закрываешь?» Он все время переживал, говорил: «Да, ну посмотри на себя, ты такая красивая. Сними это все, надень что-то более обтягивающее, облегающее, красивое, короткое».
А я все время закрывалась. Это все от неуверенности в себе. Как только добилась уверенности, видела картинку в зеркале, которая меня обрадовала и зажгла, я стала наряжаться. Можно как-то вызывающе это делать, если твоя фигура позволяет, но в пределах разумного. Но вообще самый красивый наряд – это красивая фигура, поэтому я очень часто приобретаю что-то конкретно простецкое на маркетплейсе за вкусные финансовые составляющие, и это красиво.
В Турции вы показали наряд, который вам подарил муж и сказали: «Удивительным образом умеет одевать меня. Попадание всегда», часто ли Дмитрий дает советы по поводу стиля? Просто дарит подарки или изучает модные новинки?
Касаемо стиля в одежде, Дима действительно любит меня наряжать, он подбирает уникальным образом красивые наряды, потому что он любит и видит, что идет человеку. И у него получается подобрать именно то, что подчеркнет достоинство.
Ревнуете ли вы мужа? Ведь Дмитрия окружают эффектные девушки
Наверное, каждая женщина немного ревнует, но я достаточно спокойной отношусь. Дима не дает мне поводов для ревности, и я со своей стороны ровно так же, поэтому у нас нет никаких даже обсуждений на этот счет. Таких ситуаций не было.
Не так давно у Дмитрия был день рождения, вы отмечали праздник в Грузии. Почему именно там и какой подарок вы преподнесли мужу? Есть какие-то подарки, которые ему больше всего запомнились от вас? И каким подарком он удивил вас в ваш день рождения или в другой праздник?
Мы отправились туда, потому что Дима сказал, что хочет свои 65 лет встретить в Грузии. Когда муж командует, мы все делаем. Все было красиво организовано.
Я не раб вещей, и мы с Димой в этом сошлись. В какой-то мере он для меня проводник и учитель, поэтому он меня этому и научил. Я вообще не завишу от вещей, даже если что-то пропадает, я могу немного расстроиться, один день подумать об этом, но не буду сильно переживать. Я буду переживать, к примеру, утрату людей или каких-то возможностей.
А самые главные подарки – это сюрприз наших друзей, которые просто взяли и спонтанно сорвались, долетели до нас, несмотря на свои дела и поездки. Для меня и для Димы важные подарки – это старания, слова. Ему столько добрых дел сделали и слов наговорили, вот это важно. Вещи изнашиваются, пропадают, а это все остается в душе.
Можете ли вы назвать себя человеком бережливым в плане денег? Или, наоборот, расточительным?
Я очень бережливый человек, буду хранить все до последнего. То, что мне важно, я храню до сих пор, какие-то записки, дневники еще с юности. Что касаемо финансов, то, конечно, должна быть всегда, на мой взгляд, подушка безопасности. Я не трачу деньги налево и направо, но я люблю окружать себя красотой, и я не тот человек, который будет хранить красивый сервиз «на праздник». Я буду им пользоваться ежедневно.
Дима мне преподнес идею о том, что все, к чему прикасается рука ежедневно, должно быть максимально лучшее. Мы стараемся себя окружить красивыми вещами – интерьерными, постельным бельем. По поводу стоимости, думаю, что можно одеваться безвкусно как в бренды, так и не в бренды. Тут вопрос вкуса, как позволяет финансовая составляющая. Но всегда нужно иметь план «Б».
Ваш муж Дмитрий в интервью заявил, что через несколько лет его сыновья всех удивят. По словам артиста, он занимается всесторонним развитием детей и показывает то, что ему в свое время было недоступно. А вы каким видите будущее детей? Они говорят о том, кем хотят стать? Как вы отнесетесь, если будут телеведущими или блогерами?
У нас очень хорошая школа. Это действительно школа жизни, там работают молодые педагоги с интересным подходом, точечным и персональным к каждому ребенку. Но мы с Дмитрием считаем, что главное развитие и обучение детей происходит не в школе, а дома. Поэтому очень много информации вкладывает в мальчишек отец.
Дайте совет людям, как сохранить страсть в отношениях после многих лет совместного проживания? Возможно, у вас с мужем есть свои традиции, которые помогают в отношениях?
Страсть нужно всегда поддерживать, стараться. Любые отношения, в том числе брак, это работа двух людей. Важно говорить, обсуждать планы и устанавливать традиции – не только семьи, но и пары, когда можно и похулиганить, и быть образцовыми родителями. Поэтому я за страсть!