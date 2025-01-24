«Дима для меня проводник и учитель»: Полина Диброва об отношениях с мужем, материнстве и пластике

Полина, как вы решили организовать Женский клуб? Это была ваша давняя мечта или все получилось само собой? В чем главная миссия вашего клуба?

Я решила организовать клуб семь лет назад. С детства любила собирать друзей, гостей, придумывать для них разные активности. На мой взгляд, в этом есть моя миссия и предназначение. Это ни в коем случае не работа, для меня это огромное удовольствие. Есть, конечно, трудности, но для меня это счастье.

Я люблю наблюдать за счастливыми людьми, а чтобы делать их счастливыми – надо что-то придумывать, их надо развлекать. Идея клуба – дружеское общение с пользой. У нас есть интеллектуальная и обучающая составляющие. Есть путешествия, мероприятия. Все, что может быть интересно женщине. А если чего-то нет, то я сделаю это завтра (улыбается).

Идея клуба родилась сама собой, просто я люблю общество, женщин, люблю что-то придумывать, устраивать тематические вечеринки. Я считаю, что моя миссия – соединять людей. И у меня это неплохо получается, если послушать резидентов и друзей. Поэтому я этим и занимаюсь, для меня клуб – это еще один ребенок, четвертый. Кстати, тоже мальчик.

Я очень дорожу своими девочками, всем, что у меня сейчас есть. И хочу в дальнейшем дальше развивать наше сообщество.

Дмитрий поддерживает вас во всех начинаниях или есть идеи, проекты, которые ему не очень нравятся? Вы бы могли быть только домохозяйкой и не заниматься карьерой, а полностью посвящать себя семье?

Дмитрий, безусловно, всегда меня поддерживает во всех моих начинаниях. Когда я была беременна Илюшей мне захотелось какой-то активности, я начала придумывать себе занятие, так как уже не могла находиться дома. Дом мы построили, детскую площадку в поселке я построила, все организовала. Я все начала с поселка, организовывала праздники, Новые года, Масленицу, делала большие гуляния со всеми людьми. А потом я уже вышла за границы поселка и начала собирать девушек-соседей.

Дима поддерживал, потому что мы с ним всегда на одной волне. Он тоже любит мероприятия, где люди могут пообщаться. Какие-то споры между нами возникали, особенно в первое время. Я пришла и сказала, что хочу чем-нибудь заняться. Первое, что пришло в голову, так как я любила детские праздники, агентство праздников. Он сказал: «Плохо, иди еще думай». Я спросила, почему. Он объяснил, что все праздники в выходные дни и, соответственно, тогда мамы часто не будет дома. Для меня первое место занимает семья, поэтому я пошла думать.

Устроилась в компанию менеджером, где прошла большой путь и школу, а после этого уже приняла решение участвовать в конкурсе «Миссис Россия», и одержав победу поняла, что у меня достаточно сил и энергии, чтобы организовать свое дело.

Но у меня не было никаких капиталов, и Дима сказал: «Если ты решишь что-то делать, рассчитывай только на себя, и на то, что я тебе дам в социальной сфере». Поэтому родился такой проект без единого вложения.

У вас трое сыновей, как справляетесь с их воспитанием? Тяжело ли воспитывать мальчиков? Одинаковые ли у вас с Дмитрием взгляды на это?

Что касаемо воспитания, то Дима сейчас очень плотно общается с детьми, потому что они уже перешли из возраста пеленок, они уже настоящие, ну как настоящие, они уже прям «человеки», взрослые люди. Мужу стало интересно общение с ними.

Старший ребенок проходил мимо меня два дня назад, и я смотрю на него и думаю: «Боже, неужели это мой ребенок». Ему скоро 15 лет, а у меня ощущение, что мне 15 лет. Я помню отчетливо свои экзамены, которые сдавала в девятом классе, а тут мой ребенок уже это все сдает.

До какого-то момента у нас был «папа праздник», который спускался со своего этажа и устраивал веселье для детей. Сейчас папа уже перешел в область воспитания детей, потому что все-таки мальчики, им очень нужна, особенно в подростковом возрасте, мужская опора. Но папа, честно говоря, балует детей, я стараюсь это контролировать, но не всегда получается. Папа для них – это проводник в область мировой культуры, он их учит красивой правильной музыке, книгам, фильмам. Все, что касается культуры и кругозора – это все у нас папа.

Вы любите путешествовать и часто летаете одна. Расскажите о самой запоминающейся поездке и о том, куда мечтали бы еще отправиться? Любите ли вы путешествовать по России? А есть место в мире, куда бы точно не поехали? Сталкивались ли вы с опасностями во время путешествий?

Я безумно люблю путешествовать. Честно говоря, сейчас у меня прямо душа рвется путешествовать по России, потому что у нас столько невероятных, красивых мест, которые обязательно нужно всем посетить. Например, Байкал. Я там была три раза: дважды зимой и один раз летом. После новогодних праздников мы были в Мурманске, хотели увидеть северное сияние. У нас есть Алтай, безусловно юг, ростовская область.

У меня есть авторский тур, бразильский карнавал на Дону, я очень люблю показывать свой родной край нашим друзьям. В 2025 году тур обязательно состоится. Я его слегка трансформировала, в 2023 году у нас всколыхнулся Тихий Дон. Мы посещали места с казачьей культурой, станицы, мы шли на плотах по Дону до Волгоградской области. В этом году у нас будет патриотический Волгоград, потому что я очень хочу детей привезти именно в День Победы на Мамаев Курган. Планов огромное количество, перед Новым годом мы были в Суздале, до этого мы были в Мандраках, до этого были на вотчине Деда Мороза.

Я считаю, что Россия настолько многогранна, настолько интересна и красива, и настолько заряжает человека, что лучше ничего не придумаешь. Безусловно, прекрасно все и за границей, но, честно говоря, в силу последних обстоятельств и ситуации, я считаю, что это не то, что прекрасная альтернатива тому, что было раньше. Это то, что необходимо обязательно к посещению абсолютно каждым человеком.

Готовы ли вы были бы принять участие в каком-нибудь реалити-шоу, к примеру «Звезды в джунглях», «Ледниковый период», «Танцы»?

Я не уверена, что готова была бы принять участие в реалити-шоу, потому что у меня просто нет свободного времени: у меня семья, клуб, дети, поездки, и, честно говоря, свободного времени катастрофически не хватает даже на себя.

Я представляю, что такое реалити-шоу, но я не умею делать поверхностно. Я всегда вникаю максимально во все и стараюсь полностью отдаться. Поэтому если я за что-то берусь, я это буду делать по максимуму. Но если вдруг когда-нибудь у меня появится свободное время, и это совпадет с приглашением в реалити-шоу, то почему бы и нет, я люблю авантюризм и всевозможные виды активности.

У вас прекрасная фигура, знаем, что вы занимаетесь спортом. А есть ли еще какие-то секреты стройности? Сидите на диетах?

Фигура, это действительно так. 10 лет назад, даже поменьше, у меня была большая проблема, я просто внезапно поправилась на 12 килограммов, и в течение многих лет я не могла с этим справиться. Я худела, потом быстро поправлялась, и в общем эта борьба была достаточно долгой. Но я в этой борьбе победила.

Я сейчас не мыслю свою жизнь без спорта, трижды в неделю тренируюсь, бегаю, когда позволяет погода. Я хожу в походы, поднимаюсь на вулканы. Я за любые проявления активности. И безусловно, мы это то, что мы едим, поэтому нужно очень внимательно относиться к своей еде. Нужно понимать, что если вы выпиваете алкоголь, то вы гораздо больше потребляете калорий и вам сложнее сбрасывать лишние килограммы. Безусловно нужно двигаться. Это очень важно. И если выбирать поехать на лифте или подняться по лестнице, я бы пошла по лестнице.