Сергей Минаев признал, что пел за Александра Цекало в кабаре-дуэте «Академия»

Певец, музыкант и композитов Сергей Минаев признался, что исполнял партию за Александра Цекало, который в те времена пел в кабаре-дуэте «Академия» вместе с Лолитой Милявской.

«Да я и за Сашу Цекало пел, когда он выступал в кабаре-дуэте «Академия». Его фраза «За пивом, за пивом» в известной песне — это мой голос. Причем Саша никогда не скрывал, что я ему помогал», - приводит слова артиста «7Дней.ru».

Как пояснил 62-летний Минаев, в дуэте пела Лолита, а Цекало занимался подготовкой зрелищных номеров.

Кроме того, по словам Сергея, в картине «Остров погибших кораблей» он исполнил партию за Константина Райкина, так как представители худсовета больше не захотели слушать Михаила Боярского, озвучивавшего вокальные номера ранее.

Мы также писали, что Сергей Минаев в 90-е годы чуть не потерял супругу Алену, которую бандиты проиграли в карточной игре. Неприятная ситуация случилась в Красноярске. Жена Минаева выступала в коллективе певца Владимира Маркина.