Жена Бориса Щербакова рассказала, что поклонница мужа угрожала плеснуть ей в лицо кислотой

Народный артист России Борис Щербаков и его супруга актриса и писательница Татьяна Бронзова 3 марта отметили золотую свадьбу. Несмотря на долгие годы совместной жизни они нисколько не утратили нежных чувств друг другу. За все это время паре пришлось пройти через многое, и сейчас они с улыбкой оглядываются назад, вспоминая все эти моменты.

Познакомились будущие муж с женой еще во время учебы в Школе-студии МХАТ. Они сразу приглянулись друг другу, но тогда оба состояли в отношениях. Более того, Татьяна и вовсе была замужем, но не заметить высокого и обаятельного блондина, проживающего в студенческом общежитии, не могла.

Роман между студентами закрутился после совместной постановки, в которой они должны были поцеловаться. Они сделали это по-настоящему и поняли, что их связывает точно не просто дружба. С 1973 года Борис Щербаков стал официально называть Бронзову своей женой. Сыграли свадьбу они довольно скромно, причем уже через несколько дней после росписи. Они собрали некоторых друзей в общежитии, посидели на досках, поели то, что привезли родители из дома.

С тех пор, конечно, многое изменилось, но для Татьяны супруг по-прежнему остается самым статным и красивым мужчиной. Она призналась, что у актера всегда было много поклонниц из-за эффектной внешности, и сейчас ничего не изменилось. В беседе с kp.ru Бронзова вспомнила, как однажды одна из фанаток мужа присылала ей письма с угрозами.

«Иногда приходилось понервничать и даже обращаться в милицию. В начале 80-х одна его поклонница написала письма с угрозами, мол, если Боря к ней не уйдет, она плеснет в меня кислотой. Оказалась психически больная», - рассказала Татьяна Бронзова.

Были в их совместной жизни и моменты неверности. Так, актрисе известно, что у Бориса был роман с Людмилой Нильской. По ее словам, Щербаков все немедленно прекратил, как только понял, что жена обо всем знает. Но актриса простила, так как сильно любит, и считает, что в этом и кроется залог их долгого и счастливого брака.

«Наш роман с Борей начался, когда ему было 19 лет, вся жизнь – впереди. Все эти годы он должен быть верен только мне? Боря снимался с красивыми, талантливыми актрисами. В актерской среде постоянно рождаются какие-то влюбленности, увлечения... Это нормально. Я к этому с пониманием отношусь. Но всегда знала, что по-настоящему он любит только меня», - призналась Татьяна Бронзова.

Ранее в феврале появлялась информация, что у Бориса Щербакова появились серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он был вынужден лечь в больницу.