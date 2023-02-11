Раскрыт диагноз Бориса Щербакова: комментарии сына

Сын Бориса Щербакова вышел на связь и рассказал журналистам о состоянии отца. Василий отметил, что 73-летний актер идет на поправку. Об этом сообщают РИА Новости.

По словам Василия, врачи наконец-то поставили диагноз. Борис Щербаков испытывает обострение хронического бронхита. Предполагается, что артист проведет около недели в больнице под тщательным наблюдением.

Напомним, что сначала стало известно об отмене спектакля «Свободная пара», где играет Щербаков. Вскоре публика узнала об экстренной госпитализации.

Ранее мы писали, что Борис Щербаков был на грани жизни и смерти.