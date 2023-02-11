14:41, 11 февраля 2023
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Раскрыт диагноз Бориса Щербакова: комментарии сына
Сын Бориса Щербакова рассказал о состоянии госпитализированного 73-летнего актера .
Фото: Starface
Сын Бориса Щербакова вышел на связь и рассказал журналистам о состоянии отца. Василий отметил, что 73-летний актер идет на поправку. Об этом сообщают РИА Новости.
По словам Василия, врачи наконец-то поставили диагноз. Борис Щербаков испытывает обострение хронического бронхита. Предполагается, что артист проведет около недели в больнице под тщательным наблюдением.
Напомним, что сначала стало известно об отмене спектакля «Свободная пара», где играет Щербаков. Вскоре публика узнала об экстренной госпитализации.
Ранее мы писали, что Борис Щербаков был на грани жизни и смерти.
Источник фото:Starface
Источник:РИА Новости
Автор:Галина СьюТеги: