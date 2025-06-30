Во время концерта рэпера Басты в Москве зритель сделал предложение своей девушке

В Москве прошел концерт рэпера Басты в честь его 45-летия. Во время шоу один из посетителей сделал своей девушке предложение, ради чего исполнитель даже прервал свое выступление. Об этом сообщает Газета.Ru.

Во время возникшей паузы решительный зритель пригласил свою возлюбленную на сцену и встал перед ней на одно колено. Девушка сказала да.

Сам Баста (настоящее имя Василий Вакуленко), женат с 2009 года. У артиста и его избранницы Елены Пинской двое детей. Его супруга вспоминает, что на момент знакомства с певцом была «своенравной» и расставалась с ним «едва ли не каждую неделю», пытаясь таким образом им манипулировать.

Баста во время одного из интернет-шоу признался: «Воюем с ней всю жизнь. Легко может поставить меня на место. Со своим южным темпераментом я всегда любил женщин, которые умеют отстаивать свои позиции».

Ранее «Страсти» писали о том, как рэпер Баста ответил на главный вопрос из его песни «Сансара» и поделился рассуждениями о том, что будет, когда его не станет.