Жена Анатолия Карпова рассказала о состоянии гроссмейстера после комы

Жена депутата Госдумы и чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Наталья Буланова рассказала о состоянии гроссмейстера. Ранее сообщалось, что после неудачного падения его ввели в искусственную кому из-за тяжести травм.

Буланова сообщила, что Карпова «на ноги поставили в первые же четыре дня». Сейчас его начали готовить к выписке.

По словам женщины, переживать не из-за чего – в больнице много других тяжелых пациентов, о которых стоит волноваться.

«Анатолий Евгеньевич ходит, разговаривает, телевизор смотрит», - добавила она.

Также Буланова сообщила, что 71-летнего гроссмейстера хотели выписать сегодня, 11 ноября, но решили оставить в отделении и понаблюдать за состоянием.

В конце октября Карпова госпитализировали от здания Госдумы. Говорилось, что он упал, так как был пьян. У депутата диагностировали различные травмы, в том числе, черепно-мозговую. Он был введен в искусственную кому.