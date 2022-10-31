16:52, 31 октября 2022
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Упавшего возле Госдумы Анатолия Карпова ввели в искусственную кому
В Москве госпитализировали бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Он введен в искусственную кому.
Гроссмейстер упал около здания Госдумы в Москве – скорая увезла его с Георгиевского переулка.
У 71-летнего Карпова диагностировали черепно-мозговую травму и перелом бедра. Также установлено, что он был пьян - зафиксировано «токсическое действие этанола».
Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу. Сейчас шахматист находится в нейрореанимации Института им. Склифосовского.
ФОТО: Global Media Group/Sipa USA/East News