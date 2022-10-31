Упавшего возле Госдумы Анатолия Карпова ввели в искусственную кому

В Москве госпитализировали бывшего чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова. Он введен в искусственную кому.

Гроссмейстер упал около здания Госдумы в Москве – скорая увезла его с Георгиевского переулка.

У 71-летнего Карпова диагностировали черепно-мозговую травму и перелом бедра. Также установлено, что он был пьян - зафиксировано «токсическое действие этанола».

Уточняется, что инцидент произошел в ночь на субботу. Сейчас шахматист находится в нейрореанимации Института им. Склифосовского.

ФОТО: Global Media Group/Sipa USA/East News