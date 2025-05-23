Жена Александра Петрова Виктория не скрыла лицо сына Федора на новом фото в Сети

Жена актера Александра Петрова Виктория, по всей видимости, решила больше не прятать лицо сына. На новом фото, опубликованном в Сети, она продемонстрировала поклонникам, как выглядит малыш.

В апреле 2025 года Виктория и Александр впервые стали родителями. У них родился мальчик, которого они назвали Федором. Спустя месяц молодые родители начали постепенно возвращаться к прежней жизни. Например, недавно они вместе посетили светское мероприятие. Однако Петров все же более активно появляется на публике, нежели его супруга. Она пока все свободное время посвящает малышу.

В личном блоге Виктория опубликовала новый снимок с Федором, на котором младенец спал в коляске, пока его мама сидела в кафе.

«Прогулки, встречи и фотосеты с подружками теперь такие или мать в декрете и ее красные балетки», - написала в Сети Петрова.

Напомним, что Виктория и Александр встретились случайно в одном из кафе столицы. И уже через пару свиданий актер сделал девушке предложение. Они расписались в ЗАГСе, а спустя несколько месяцев сыграли пышную свадьбу.

Ранее Александр Петров высказался об изменениях в карьере после рождения сына.