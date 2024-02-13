Жена Александра Малинина поздравила супруга с годовщиной свадьбы, об этом сообщает The Voice.

Эмма Малинина является третьей супругой музыканта Александра Малинина. С певцом они расписались в 1990 году. В соцсетях Малинина трогательно обратилась к мужу в день годовщины свадьбы.

«Сегодня нашей семье исполняется 34 года. Так быстро пролетело время. Когда живешь в любви и заботах, совсем не замечаешь. А еще, наверное, потому что каждый из нас всю жизнь занят любимым делом», — написала она.

Супруга музыканта призналась, что хотела бы замедлить минуты, которые она проводит вместе с мужем. Кроме этого, Малинина поделилась секретом крепкого брака.

«Каждый делал обдуманные шаги и взвешивал слова, не было каких-то конфликтов, в которых мы могли друг друга обидеть. Всегда старались бережно относиться к чувствам», — рассказала она.

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