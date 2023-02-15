Жена Александра Малинина после развода рассказала, что у нее в душе на самом деле

Певица Ольга Зарубина в свои 64 года до сих пор говорит о браке с исполнителем романсов Александром Малининым. Союз был недолгим, но стал травмой для артистки на всю жизнь. Свадьбу с ним она оправдала молодостью и эмоциями.

Спустя много лет Зарубина поняла – брак с Малининым был ошибкой, певец не стал в ее жизни «судьбоносным мужчиной».

«С ним было не очень хорошо, была депрессия, человек гулял», - призналась Зарубина.

По мнению бывшей жены Малинина, ошибки связаны с путаницей между любовью и состоянием, когда «появилась страсть, роковое влечение, бабочки в животе». Такие истории, уверена Зарубина, всегда заканчиваются плохо и лучше «сразу бежать».

Ранее 64-летняя Зарубина заговорила о пластической операции. Она задалась вопросом, стоит ли идти на такое преображение ради мужчины.