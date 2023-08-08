Жена Александра Малинина Эмма призналась в любви новой девушке 22-летнего сына

Супруга певца Александра Малинина поделилась своими чувствами, испытываемыми к новой девушке сына Фрола. Эмма дала понять поклонникам, что крайне довольна выбором молодого человека.

Мама Малинина-младшего опубликовала в Сети новое фото, на котором запечатлела видеозвонок со своим ребенком и его возлюбленной. При этом в подписи она отметила, что считает возможную будущую невестку достойной. Софья Городницкая уже успела очаровать Эмму и даже влюбить ее в себя.

«Фрол и Софья виртуально с нами. Люблю!» - поделилась Малинина в личном блоге. Напомним, что наследник артиста с девушкой сейчас проводят время в Мюнхене.

К слову, дочь Александра Устинья тоже счастлива в романтических отношениях. Она уже активно готовится к свадьбе с британцем Заком. Семья девушки давно полноценно приняла молодого человека, и в этом году он с родными даже присоединился к традиционному отдыху Малининых в Италии.

Ранее старший сын артиста Никита рассказал о непростых отношениях со звездным отцом. Он признался, что их общение стало портиться после приобретения славы. На «Фабрике звезд» Малинин принял решение уйти из продюсерского центра Александра, и после этого произошел раскол в семье.