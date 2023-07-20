«Человека не поменяешь»: сын Александра Малинина раскрыл причину конфликта со звездным отцом

Сын Александра Малинина рассказал о непростых отношениях со звездным отцом. Никита Малинин поделился откровением в эфире шоу «Фабрика с Яной Чу».

По воспоминаниям певца, их отношения с отцом стали портиться после приобретения славы. Во время тура с «Фабрикой звезд» Никита испытал звездную болезнь: он ушел из продюсерского центра Александра и начал сотрудничать с федеральным каналом. В этот период отец и сын прекратили общение, так как перестали понимать друг друга.

Со временем Никите и Александру удалось наладить отношения, при этом родственники избегают разговоров о своих чувствах. «Все по-взрослому, официально. Зато отец живой! Когда мама умерла, я начал с ним общаться», — высказался артист.

Малинин не отрицает: между ним и отцом по-прежнему есть недопонимания. Однако он осознает,что «человека уже не поменяешь». По мнению Никиты, в любых спорных моментах надо, в первую очередь, «разбираться со своей психикой».

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