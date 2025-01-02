Жена Александра Цекало снялась без одежды и спровоцировала разговоры о разводе

Жена шоумена Александра Цекало спровоцировала слухи о проблемах в семье. После новой публикации художницы Дарины Эрвин в Сети заговорили о разводе супругов.

После сильного похудения женщина решила похвастаться фигурой. Она снялась совершенно без одежды на побережье и дополнила пост весьма неоднозначной подписью. Дарина сообщила о мести.

«Новогодние решения необязательно должны быть конструктивными. Всегда есть возможность отомстить», - заявила Эрвин.

Многие в Сети решили, что таким образом художница намекнула — у них с мужем не все гладко. Некоторые даже предполагают, что они близки к расставанию. Однако есть и те, кто уверен, что поспешных выводов делать не стоит. К слову, слухи о разводе продюсера с Дариной ходят уже давно. Но они всегда их опровергают. Цекало как-то признавался, что готов сражаться за любовь жены.

Ранее жена Александра Цекало раскрыла правду о пластике. Поклонники подозревают, что она нарастила уши.