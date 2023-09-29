Жена актера Сердюкова едва не утонула в попытке красиво упасть в бассейн на свадьбе

В Подмосковье второй раз прошла свадьба актера Дениса Сердюкова и его девушки Юлианы Голдман. Пара поженилась год назад и решила повторить торжество. В гостинице, где все проходило, супруга актера едва не утонула в попытке красиво упасть спиной в бассейн.

Подробности сайту mk.ru привел продюсер Сергей Дворцов.

«Она захлебнулась, и Денису пришлось её срочно вылавливать», - поделился Дворцов.

Благодаря быстрой реакции жениха молодую жену удалось спасти. Затем пара поцеловалась в бассейне.

Дворцов рассказал, что помогал с организацией их второй свадьбы. Мероприятие прошло в формате «капсула времени»: за год семья прошла проверку и показала, что готова к детям и дальнейшей совместной жизни. За это время у девушки случился выкидыш. По словам Дворцова, она может сделать ЭКО.

На гуляниях присутствовала певица Виктория Пьер-Мари. Она была с волейболистом Иваном Власенко. Супругам подарили корзину цветов, авторские футболки и сертификат на большой спектр процедур.

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