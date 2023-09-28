Дмитрий Брекоткин ушел из семьи после 22 лет брака и встретил новую любовь

Мать юмориста Дмитрия Брекоткина прокомментировала развод сына после 22 лет брака. Сейчас у звезды «Уральских пельменей» новая семья: жена родила двоих детей.

Комментарий матери приводит сайт kp.ru.

«Они не ссорились, поэтому и развелись тихо и мирно. А в то, что между ними произошло, я не лезу», - сообщила родственница.

Пара рассталась в 2017 году. Брекоткин тихо ушел от жены Екатерины и двоих детей. Он объяснял, что из-за гастролей и съемок супруги отдалились друг от друга.

Их свадьба состоялась в 1995 году. Брекоткин познакомил Екатерину с матерью за два месяца до бракосочетания. Сначала он не представил ее как невесту, но потом сказал: «Мам, я вот решил жениться».

Она спросила, не рано ли жениться, но сын заявил, что «уже все решил».

Свадьбу сыграли в узком кругу людей. В 1997 году родился первый ребенок, а в 2004-м – второй. После развода с женой юморист в том же году встретил новую любовь. Женщину зовут Олеся. Брекоткин тщательно скрывает личную жизнь.

В середине сентября 2023 года стало известно о разводе певца Тимура Родригеза с женой Анной Керимовой. Они состояли в браке 16 лет. В семье росли двое детей.