Жена актера Михаила Богдасарова не простила его после ухода к любовнице. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

Актер два десятилетия был женат на Раисе, родившей ему сыновей Сергея и Антона. Затем Михаил ушел из семьи ради молодой любовницы. Она отказывалась вступать с ним в брак и избегала разговоров о детях. Спустя 5 лет актер решил вернуться к бывшей жене, однако Раиса его не приняла и выгнала из дома.

«Не покуролесил! Я попытался вернуться к жене — не приняла и до сих пор проклинает меня. Я извинился и сказал, что они моя семья. В ответ было неприятие, причем всех членов семьи», — высказался Михаил.

По словам артиста, он рассчитывал на поддержку 17-летнего сына, но тот встал на сторону матери. Богдасаров не понимает, почему семья на него обижается. По его мнению, он поступил честно, рассказав о другой женщине.

«Как честный мужчина я все рассказал жене. Я сказал, что такая вот ситуация складывается», — заявил он.

