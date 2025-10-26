«Предатель на миллион»: бывшая жена Аскольда Запашного отреагировала на признание артиста в измене

Бывшая жена Аскольда Запашного впервые вышла на связь после откровений артиста о разводе. В личном блоге Элен Райхлин назвала изменившего ей дрессировщика «предателем», но призналась, что все еще верит в настоящую любовь.

В новом выпуске программы «Секрет на миллион» на НТВ Аскольд Запашный, которого долгие годы все считали примерным семьянином, признался, что развелся, но перед этим изменил жене с девушкой, которая родила ему сына. Публичное заявление артиста цирка возмутило не только общественность, но и его экс-супругу. Элен Райхлин не стала молчать и высказалась о громком интервью бывшего в соцсети, назвав его «предателем».

«Предатель на миллион… Сценарий нового кино», — отметила бывшая жена Аскольда Запашного.

Несмотря на предательство, Элен Райхлин не опустила руки и продолжает надеяться, что еще встретит свою любовь: «Несмотря ни на что, я верю в настоящую, преданную любовь».

Напомним, младший брат Эдгарда Запашного раскрыл, что сам подал на развод 20 июля, и через два месяца суд расторг его брак с Элен Райхлин. Пара прожила вместе 18 лет, у них родились две дочери — Ева и Эльза. В какой-то момент отношения супругов дали трещину, когда они стали жить в разных городах и отдалились друг от друга, став «друзьями со штампом в паспорте». Но еще одной причиной стала интрижка Аскольда Запашного с коллегой по имени Диана, которая родила ему сына Аскольда.

В 2016 году новая избранница сообщила артисту о беременности. Аскольд Запашный не отказался от внебрачного ребенка и сразу признался жене в измене.

«Она сильно расстроилась, плакала… Она, наверное, надеялась что то, что с нами происходило тогда, — временно. И, мне кажется, что это еще одна из проблем, из-за чего распался наш брак», — рассказал дрессировщик.

Отношения с любовницей продлились у Аскольда Запашного два года, и все это время он был официально женат. Однажды Диана поставила возлюбленному условие: общаться с детьми от первого брака он может только дистанционно. После этого артист решил закончить эти отношения, но продолжает поддерживать общение с бывшей только ради общего сына.

