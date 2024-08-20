Жена актера Евгения Шишова сообщила, что гибель мужа еще не подтвердили. Об этом информирует ИА Регнум.

20 августа в СМИ появилась новость о смерти Евгения в Курской области. Коллеги актера подтвердили его гибель. Однако жена Шишова пока не комментирует ситуацию. По словам женщины, она «не в том состоянии, чтобы отвечать на вопросы».

«Мы еще не уверены, что это точно он, пока нет подтверждения. Может, чуть позже все прояснится», — высказалась жена Евгения.

Как сообщает aif.ru, у актера сериала «Невский» осталась дочь-подросток.

Пока семья ждет официального подтверждения, СМИ уточняют, что Шишов погиб, получив осколочное ранение. Евгений скончался во время эвакуации в госпиталь. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что польский актер Богуслав Данилевский умер через две недели после смерти жены. Подробности читайте в этой новости.