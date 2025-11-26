Жена 80-летнего Петросяна вышла на связь из больницы с тревожными новостями

Жена 80-летнего юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова вышла на связь из больницы и встревожила поклонников. Она заявила, что навсегда запомнит эти дни.

В личном блоге Татьяна опубликовала фото в медицинской маске и шапочке для волос. Она устало смотрела в камеру. Однако никаких подробностей Брухунова не раскрыла. В Сети предполагают, что что-то могло произойти с родными женщины.

«Эти дни я запомню на всю жизнь», - написала Брухунова в Сети.

Напомним, что Татьяна воспитывает двух детей от Евгения Петросяна – сына Вагана и дочь Матильду. Про самого юмориста нередко пишут, что у него есть проблемы со здоровьем. Однако он сам все новости о своем состоянии всегда опровергает. В соцсетях он демонстрирует, что полон сил и энергии.

Ранее жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала неадекватными критиков ее свитера с надписью «Порвем за Россию».