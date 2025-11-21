«С первого дня поддерживаю СВО»: жена Петросяна ответила критикам ее свитера «Порвем за Россию»

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила на критику ее свитера, на котором было написано «Порвем за Россию». Она назвала хейтеров неадекватными и заявила, что всегда поддерживала свою страну.

Брухунова в личном блоге подчеркнула — ей не стыдно открыто говорить о своей позиции. А тех, кто написал женщине гадости из-за этого, она заблокировала.

«Это моя гражданская позиция. Я с первого дня поддерживаю СВО и так будет продолжаться, пока оно будет идти», - отметила Татьяна.

К слову, супругу юмориста часто критикуют в Сети из-за поведения и выбора нарядов. Пользователи смеются над ее чепчиками и одежде не по возрасту. Однако из-за хейтеров Татьяна не собирается менять свой стиль. Она заявила, что имеет право любить то, что хочет.

Ранее Татьяна Брухунова опубликовала фото Евгения Петросяна с сыном в пижамах.