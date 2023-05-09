Жена 64-летнего Михаила Ширвиндта полностью обнажилась в Санкт-Петербурге

Телеведущий Михаил Ширвиндт редко рассказывает о своей жизни, а его светские выходы с молодой женой можно пересчитать по пальцам. Несмотря на это, 32-летняя избранница 64-летнего артиста громко заявила о себе, когда опубликовала фото в обнаженном виде. Поклонники оказались в восторге от фигуры красавицы.

Анастасия Ширвиндт поделилась горячими кадрами в личном микроблоге. Девушка позировала абсолютно голая на смятой постели. Интересно, что фанаты не стали критиковать избранницу телеведущего, а, наоборот, посчитали фото эстетичным и красивым.

Многие отметили, что девушка тщательно следит за собой. На ее теле нет растяжек и целлюлита, хотя она родила ребенка.