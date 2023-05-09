Жена 64-летнего Михаила Ширвиндта полностью обнажилась в Санкт-Петербурге
Жена 64-летнего Ширвиндта снялась полностью обнаженной в номере отеля в Санкт-Петербурге.
Фото: Starface.ru
Телеведущий Михаил Ширвиндт редко рассказывает о своей жизни, а его светские выходы с молодой женой можно пересчитать по пальцам. Несмотря на это, 32-летняя избранница 64-летнего артиста громко заявила о себе, когда опубликовала фото в обнаженном виде. Поклонники оказались в восторге от фигуры красавицы.
Анастасия Ширвиндт поделилась горячими кадрами в личном микроблоге. Девушка позировала абсолютно голая на смятой постели. Интересно, что фанаты не стали критиковать избранницу телеведущего, а, наоборот, посчитали фото эстетичным и красивым.
Многие отметили, что девушка тщательно следит за собой. На ее теле нет растяжек и целлюлита, хотя она родила ребенка.
«Лакомый кусочек», «Красота», «Огонь», – пишут в комментариях.
Напомним, что Ширвиндт до этого брака был женат дважды. Новая возлюбленная смогла сделать мужчину счастливым и родила ему сына. У Михаила есть также двое детей от предыдущих отношений.
Ранее паре часто припоминали то, что разница в возрасте между ними составляет целых 32 года. Но супруги не обращают на это внимание. Они долгое время скрывали свой роман, но в какой-то момент перестали скрывать чувства и поженились.
Недавно мы писали о том, как Ширвиндт забрал семью и покинул Россию. Жена показала, как они отдыхают в Барселоне. Звезда экрана не скрывался от камеры возлюбленной и даже высказался о русской литературе.
Избранница знаменитости поинтересовалась у него, обязательно ли великая книга должна быть про страдания. В своем мнении Михаил раскритиковал русскую литературу.