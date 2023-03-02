«Это все отвратительно»: Ширвиндт забрал семью и покинул Россию

Телеведущий Михаил Ширвиндт редко рассказывает о своей жизни в соцсетях, но молодая жена 64-летнего артиста выдала все его тайны. Оказалось, что супруги уехали из России и прилетели в Барселону, где гуляют и наслаждаются хорошей погодой. Звезда экрана не скрывался от камеры возлюбленной и даже высказался о русской литературе.

Избранница знаменитости поинтересовалась у него, обязательно ли великая книга должна быть про страдания. В своем мнении Михаил раскритиковал русскую литературу. Анастасия Пономарева опубликовала видео с мыслями мужа об этом.

«Это все отвратительно. Это русская литература, когда в России было жить хорошо, они любили пострадать, читая трагичную «достоевщину». А сейчас, когда в России так плохо, хочется чего-то легкого, приятного, расслабляющего. А страдания – вот они где», – сказал Ширвиндт.

Пока поклонники никак не высказались по этому поводу, но любители русской литературы, скорее всего, не согласятся с телеведущим.

Ранее сообщалось, что 64-летний Михаил Ширвиндт резко постарел рядом со своей молодой женой. Супруги посетили премьеру фильма и с радостью позировали фотографам. Многие заговорили о том, что звезда экрана рядом с молодой спутницей больше похож на ее отца, а не на мужа.

Поклонники отметили в соцсетях, что Анастасия, которая на 32 года моложе супруга, выглядит очень хорошо. А вот ее избранник в последнее время сильно сдал. Они раскритиковали его прическу и стиль в одежде. Но Ширвиндт никак не комментирует негативные высказывания в свой адрес.