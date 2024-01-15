«Желудки отрезают»: певица Татьяна Маркова раскрыла секрет похудения на 17 килограммов

70-летняя певица Татьяна Маркова рассказала о похудении на 17 килограммов. Подробностями своей жизни она поделилась с женским журналом Клео.ру.

На протяжении долгих лет исполнительница хита «Платье белое» остается неизменно стройной. В интервью она раскрыла секрет своего быстрого снижения веса и поделилась методами поддержания формы.

С 70-летней звездой эстрады был разговор о том, как ей удалось сохранить идеальную фигуру.

«Люди и желудки отрезают, и уколы какие-то колют Я никогда ничего такого не делала. Просто стараюсь правильно питаться. Самый простой способ – ограничение себя в еде», – рассказала звезда.

Она поделилась своим опытом похудения, рассказав, что перед участием в проекте «Суперстар!» на НТВ избавилась от 17 килограммов. Теперь женщина постоянно следит за весом, чтобы не потолстеть.

«Для этого после 16 часов не ем ничего», – заявила артистка.

Иногда это бывает тяжело. Даже когда друзья лакомятся шашлыками, то певица держит себя в руках.

Диетологи отмечают, что с возрастом поддержание оптимального веса становится сложнее из-за замедления обменных процессов и уменьшения скорости метаболизма. Однако подходы звезды, основанные на умеренной диете и соблюдении времени приема пищи, могут быть полезными для общего благополучия и поддержания фигуры.

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