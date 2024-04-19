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Опубликовано 19 апреля 2024, 18:08
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«Железный состав административного правонарушения»: Бородин заявил, что Орбакайте ответит за пение под «фанеру»

Виталий Бородин потребовал наказать Кристину Орбакайте за «фанеру» на концертах.
«Железный состав административного правонарушения»: Бородин заявил, что Орбакайте ответит за пение под «фанеру»

© Starface.ru

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупций Виталий Бородин намерен добиться того, чтобы певицу Кристину Орбакайте привлекли к административной ответственности. По его мнению, знаменитость прибегает к мошенничеству, когда использует фонограмму на своих выступлениях.

Бородин в беседе с «Провинцией.ру» заявил, что получил из Госдумы письмо, в котором говорится об обязанности организаторов концертов уведомлять зрителей об использовании фонограммы певцом. В том случае, если этого не происходит, то можно говорить о факте мошенничества, считает общественник.

В качестве примера Бородин привел случай с Орбакайте, когда та выступала в БКЗ «Октябрьский», упала, но музыка и слова продолжили воспроизводиться.

«Думаем о том, чтобы обратиться в правоохранительные органы, чтобы Орбакайте привлекли к административной ответственности. Там же железный состав административного правонарушения», — заявил глава ФПБК.

Ранее Бородин допустил, что звезду отечественной эстрады Аллу Пугачеву признают иноагентом. Причиной тому может послужить фильм журналистки Ксении Собчак.

Источник фото:Starface.ru
Источник:«Провинция.ру»
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Кристина Орбакайте
концерты