Активист Бородин допустил, что Пугачеву признают иноагентом из-за фильма Собчак. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад появилась информация о том, что журналистка Ксения Собчак снимает фильм о жизни Аллы Пугачевой. По словам активиста Виталия Бородина, цель картины — обелить репутацию певицы в России.

«Картина должна спасти репутацию бежавшей певицы и напомнить россиянам о мощной фигуре звезды, которая пережила всех советских генсеков», — заявил он.

Бородин уверен, что картина Собчак о певице негативно повлияет на будущее Пугачевой — вероятнее всего, ее признают иностранным агентом.

«Собчак как чёрный кот, которому нельзя дорогу переходить. Возможно, после этого фильма Пугачёву признают иностранным агентом, так как все, кто у неё принимал участие в её проектах, например, Блиновская, сидят в тюрьме», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что тур Аллы Пугачевой по Европе ограничится Прибалтикой.