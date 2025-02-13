«Железные балки могли ударить в голову»: бывшую девушку Александра Петрова спасли на съемках

Актриса Стася Милославская попала в опасную ситуацию на съемках фильма «Челюскин. Первые». Бывшую девушку Александра Петрова спас от удара железными балками коллега – Дмитрий Чеботарев.

Подробности выяснил Пятый канал.

Съемочная группа работала в экстремальных условиях – на Чукотке, в Мурманской области, Петербурге. На площадке всегда находились по 100 человек.

В ходе одной из сцен Милославская ехала с Чеботаревым на санях с собачьей упряжкой. На повороте сани занесло, и актеры упали в сугроб. Следом за ними на большой скорости мчалась следующая упряжка – Чеботарев не растерялся и моментально отреагировал в опасной ситуации.

«Он меня за шкирку оттащил и спас, потому что эта повозка, эти собаки могли проехаться по мне. А там были железные балки, которые могли ударить мне в голову, в спину, и это могло очень плохо закончиться», — поделилась актриса.

Милославская также рассказала, что была готова к съемкам на морозе. Она заказала на маркетплейсе шерстяные трусы, использовала «по десять слоев термобелья», грелки в карманах, а в перерывах согревалась чаем.

Ранее Милославская рассказывала, какого мужчину хотела бы видеть рядом. Кандидат «на этапе котлована» актрисе не подойдет – Стася не собирается с ним подниматься и тем более тащить за собой.