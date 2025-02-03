«Тащить за собой не собираюсь»: Стася Милославская выдвинула требования к будущему мужу

Стася Милославская после расставания с Петровым рассказала, какого мужчину ищет. Об этом стало известно из соцсетей.

Бывшая возлюбленная Александра Петрова Стася Милославская рассказала о том, что готова к новым отношениям. По словам актрисы, она ждет мужчину, которого не придется воспитывать и вести по карьерной лестнице.

«Всё, шуточки кончились. Мне скоро 30. Мужчина на этапе котлована — не мой вариант. Я ни с кем подниматься не собираюсь и уж тем более тащить за собой», — рассказала она.

29-летняя знаменитость добавила, что будущий возлюбленный не обязательно должен быть ее коллегой.

«Я молодая, успешная, амбициозная и знаю, чего хочу — поэтому рядом со мной сможет быть только такой же человек. Не обязательно из индустрии кстати. Жестко? Да. Стыдно? Нет», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Александр Петров продал квартиру за 57 млн, в которой жил с Милославской.