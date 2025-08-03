«Желчные бабы»: Ксения Бородина разозлилась на подписчиц

Ксения Бородина назвала подписчиц желчными бабами и призвала отстать от мужа. Об этом стало известно из соцсетей.

Подписчицы Ксении Бородиной часто под ее совместными фотографиями с мужем Николаем Сердюковым пишут, что он вытянул счастливый билет в жизнь. Якобы, мужчина до свадьбы с телеведущей не так часто путешествовал, а сейчас все наоборот.

Однако телеведущая решила разъяснить этот момент в соцсетях — сейчас возлюбленные отдыхают вместе в Италии.

«Те, кто не следил за жизнью Коли до этого, можете посмотреть в его соцсетях восхождение на самые высокие горы и путешествия по Европе. Он объездил ее со студенческих лет, всегда интересовался всеми культурами мира и развивался, в отличии от многих тут сидящих», — заявила она.

Бородина также оскорбительно высказалась о подписчицах, которые часто упрекают ее в комментариях.

«И я думаю, что со временем все желчные бабы отстанут от моего мужа, считая наши поездки и думая, что я тут мир кому-то показываю», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина познакомила нового мужа Николая Сердюкова с отчимом-итальянцем.