Желающих мало: журналисты озвучили самых невостребованных артистов в России

Журналисты назвали исполнителей, у которых хуже всего продаются билеты, об этом сообщает kp.ru.

В Москве некоторым артистам тяжело собрать полный зал. Однако есть и те, кто с легкостью выступает с аншлагами. Так, одним из рекордсменов этой осени оказался Александр Розенбаум. У певца состоятся 14 концертов подряд — с 19 октября по 5 ноября. Билеты продаются хорошо.

У исполнителя хита «Комета» Jony дела идут еще лучше — за месяц до стадионного концерта он почти продал все 33 тысячи билетов. Те, кто не успел приобрести билеты на официальных площадках, пытаются найти варианты втридорога у перекупщиков.

SHAMAN, Ани Лорак и Сергей Лазарев тоже хорошо продаются на свои осенние выступления. Дешевых билетов практически не осталось.

А вот московские концерты Алены Свиридовой, Лолиты, Ирины Круг, Сати Казановой и Игоря Николаева пока продаются плохо. Так, у Лолиты свободно еще около 80% зала, а у Ирины Круг — около 90%. Обе певицы выбрали в качестве площадки Crocus City Hall, который вмещает 7 тысяч человек.

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