«Желаю вам того же»: Анна Заворотнюк объяснила, откуда у нее деньги на роскошную жизнь в ОАЭ

Уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с самой агрессивной формой рака. Родственники актрисы тщательно скрывают ее от посторонних глаз, вот почему о ней так мало информации в Сети. Зато дочка Анастасии ведет активный диалог с публикой и всегда рада поделиться новостями о себе. Уже несколько месяцев Анна вместе с возлюбленным находится в ОАЭ. В ее профиле нередко появляются фотографии, демонстрирующие роскошный образ жизни. Подписчики Заворотнюк поинтересовались, на чем она зарабатывает.

Наследница Анастасии имеет два высших экономических образования, однако на вопрос пользователей Сети девушка ответила весьма уклончиво. Анна лишь заявила, что работа приносит ей достаточное количество денег и позволяет получать удовольствие.

«Работа бывает разной. Моя работа позволяет мне получать удовольствие и иногда отдыхать. Искренне желаю вам того же», — цитирует «7Дней.ru» Анну.

Ранее онколог заявил, что Анастасии Заворотнюк придется лететь в Америку за новым средством от рака. Высказывание эксперта читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 44-летняя Диана Гурцкая провела обряд на похоронах мужа. Подробности смотрите в этой статье.