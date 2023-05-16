«Это сотни тысяч долларов»: Анастасии Заворотнюк придется лететь в Америку для борьбы с раком
Онколог заявил, что Анастасии Заворотнюк придется лететь в Америку за новым средством от рака.
Фото: Starface.ru
Актриса Анастасия Заворотнюк несколько лет борется с онкологией. В последний раз, по некоторым данным, ей выжигали раковые клетки радиацией. Недавно стало известно, что в США разработали чудо-гель от онкологии. Если актриса согласится попробовать американскую разработку, то придется лететь в США.
Правда, все не так просто. Во-первых, на поездку нужны «сотни тысяч долларов». Во-вторых, лекарство еще не признано действующим.
Как рассказал онколог Евгений Черемушкин, поездка в данный момент невозможна.
«Но пока препарат все стадии согласования не пройдет – лабораторных, экспериментальных, клинических исследований… Восемь-десять лет (ожиданий – прим.) – это стандарт», - сообщил специалист.
По его предположениям, разработка вряд ли доберется до России.
Ранее мы писали о возможном сроке жизни Заворотнюк без рецидива после выжигания раковых клеток радиацией.