«Это сотни тысяч долларов»: Анастасии Заворотнюк придется лететь в Америку для борьбы с раком

Актриса Анастасия Заворотнюк несколько лет борется с онкологией. В последний раз, по некоторым данным, ей выжигали раковые клетки радиацией. Недавно стало известно, что в США разработали чудо-гель от онкологии. Если актриса согласится попробовать американскую разработку, то придется лететь в США.

Правда, все не так просто. Во-первых, на поездку нужны «сотни тысяч долларов». Во-вторых, лекарство еще не признано действующим.

Как рассказал онколог Евгений Черемушкин, поездка в данный момент невозможна.

«Но пока препарат все стадии согласования не пройдет – лабораторных, экспериментальных, клинических исследований… Восемь-десять лет (ожиданий – прим.) – это стандарт», - сообщил специалист.

По его предположениям, разработка вряд ли доберется до России.

Ранее мы писали о возможном сроке жизни Заворотнюк без рецидива после выжигания раковых клеток радиацией.